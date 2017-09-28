Минфин возместит более низкие дивиденды "Роснефтегаза" ненефтегазовыми доходами

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин в 2017 году будет возмещать более низкий объем поступлений в бюджет дивидендов от "Роснефтегаза" дополнительными ненефтегазовыми доходами, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Замещать будем ненефтегазовыми доходами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
"Мы приводим сейчас к реалиям общий объем дивидендов. Потому что правительство определилось с директивами по голосованию таким образом", - добавил он.
В среду Минфин опубликовал проект поправок в бюджет, из которого следовало, что объем дивидендов "Роснефтегаза", запланированных к поступлению в бюджет в 2017 году, снизится до 20,4 млрд руб. Ранее Силуанов говорил, что размер поступлений по этой статье ожидается в объеме 156 млрд руб.