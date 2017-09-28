Мособлдума предлагает разрешить ведение электронного документооборота в рамках госзакупок

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли решение направить в Госдуму законодательную инициативу, предусматривающую возможность использования электронного документооборота между заказчиком и поставщиком в ходе исполнения контракта, передает корреспондент ТАСС.

"Принято постановление думы о том, чтобы направить в ближайшее время разработанные поправки к 44-му ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" - прим. ТАСС) в правительство РФ и Госдуму", - сообщил журналистам председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Мособлдумы Вячеслав Крымов.

По его словам, в настоящее время электронный документооборот в рамках закупок подразумевает только организацию аукциона и работы в единой информационной системе. Инициатива предлагает разрешить вести электронный документооборот в процессе реализации готовых контрактов. На сегодня документооборот по ним ведется только на бумажных носителях.

"Если инициатива будет поддержана, то мы сможем отслеживать реализацию контрактов в онлайн-режиме по электронной почте", - отметил Крымов, добавив, что при этом все электронные документы сохранят свою официальность.

По мнению депутата, данная законодательная инициатива будет поддержана. "В том числе это и слова президента о том, что необходимо развивать цифровую экономику. В данном случае не вижу никаких препятствий, чтобы ввести эту систему", - резюмировал Крымов.

Как уточняется в пояснительной записке к законодательной инициативе, проект предусматривает возможность использования электронного документооборота между заказчиком и поставщиком в ходе исполнения контракта, в том числе при приемке поставленного товара, выполненной работы и оказанной услуги, осуществляемого посредством использования информационных систем разного уровня в сфере закупок. Использование электронного документооборота в реализации контрактов в сфере закупок направлено на исключение коррупции в данной сфере, а также на сокращение временных издержек сторонами контракта при приемке заказа.