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Аэропорт Ульяновска может открыть международные рейсы в мае 2018 года

Экономика и бизнес
28 сентября, 14:45 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 28, сентября. /ТАСС

По словам председателя правительства региона, запуск международного терминала аэропорта позволит привлекать иностранных туристов на территорию области

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УЛЬЯНОВСК, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области рассчитывает, что международные рейсы из аэропорта Ульяновск (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина, где проводится реконструкция, откроются в мае 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам на коллегии Приволжского таможенного управления председатель правительства региона Александр Смекалин.

"Ожидается завершение всех строительных работ до конца марта, в течение апреля будут проводиться все пусконаладочные и разрешительные работы. В мае, мы рассчитываем, что терминал начнет свою работу и начнутся международные рейсы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Смекалин уточнил, что запуск международного терминала аэропорта Ульяновск позволит привлекать иностранных туристов на территорию региона благодаря прямым рейсам в Европу и Азию. "Это даст стимул деловому туризму и взаимодействию, новый виток инвестиционной привлекательности нашей территории", - подчеркнул он.

Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) имени Н. М. Карамзина расположен в 9 км от Ульяновска рядом с поселком Баратаевка. Открытие международных направлений, по предварительным прогнозам, позволит увеличить объемы перевозок к 2030 году до 1 млн человек.

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