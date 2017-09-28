ФАС перенесла на 14 ноября рассмотрение дела в отношении LG о координации цен на смартфоны

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России перенесла на 14 ноября рассмотрение дела в отношении "ЛГ Электроникс Рус" (российская структура LG), которая подозревается в координации цен на смартфоны. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"ФАС России отложила рассмотрение дела в отношении "ЛГ Электроникс Рус" по признакам незаконной координации экономической деятельности в связи с необходимостью запроса дополнительных документов. Новое заседание комиссии состоится 14 ноября в 14:00", - отмечается в сообщении.
ФАС возбудила дело в отношении "ЛГ Электроникс Рус" в конце июня. Основанием для этого стало заявление гражданина об установлении реселлерами одинаковых розничных цен на одну из моделей смартфонов LG.
По данным представителя антимонопольного ведомства, компания использовала специальную программу для мониторинга цен ретейлеров для контроля за ценами на некоторые смартфоны LG. Помимо этого, компания регулярно получала отчеты о ценах от самих ретейлеров, которые также использовали "ценовых роботов" для контроля за ценами.