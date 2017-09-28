Власти Чечни вместе со Сбербанком будут разрабатывать стратегию развития региона

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Стратегия развития Чечни, которая затронет все сферы жизни региона, будет разрабатываться с участием Сбербанка России. Банк также поможет построить в регионе новую школу с современным учебным оборудованием. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава республики Рамзан Кадыров по итогам встречи с президентом, председателем правления Сбербанка России Германом Грефом в Москве.

Дорогие друзья! У меня состоялась очень важная и полезная встреча с Президентом-председателем Правления Сбербанка России Германом Грефом. При участии Председателя @kabmin_chr Правительства ЧР Абубакара Эдельгериева мы обсудили широкий круг вопросов и задач, имеющих большое значение для экономики и социальной сферы Чечни. В первую очередь затронули тему хода реализации текущих проектов и кредитования новых. Они связаны с модернизацией и расширением предприятий строительных материалов, в частности "Чеченцемента" и др. Также предметно обсудили вопрос строительства крупного тепличного комплекса, способного производить продукцию, пользующуюся повышенным спросом в республике и за её пределами. Конечно, особое место заняла тема разработки совместно с @sberbank Сбербанком и при участии известной в мире консалтинговой компании стратегии развития Чеченской Республики, которая затронет все сферы жизни региона. С Германом Оскаровичем мы достигли соглашения о строительстве в Чечне сверхсовременной школы с учебным оборудованием высокого уровня. С Германом Грефом всегда очень приятно встречаться, обсуждать вопросы. Он прекрасно разбирается в самых сложных проблемах. Герман Оскарович, будучи министром экономического развития и торговли Российской Федерации, а также в нынешней должности очень многое сделал для экономики и финансово-кредитной сферы России. Ему удалось усовершенствовать банковскую систему, довести её до мировых стандартов. Это человек, который всем сердцем предан интересам России. Мы всегда получали и получаем от него помощь и поддержку. Я за все это выразил признательность Герману Оскаровичу! #Кадыров #Россия #Чечня #Сбербанк #Греф Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 28 2017 в 3:17 PDT

"Мы предметно на встрече обсудили вопрос строительства крупного тепличного комплекса, способного производить продукцию, пользующуюся повышенным спросом в республике и за ее пределами. Особое место заняла тема разработки совместно с Сбербанком и при участии известной в мире консалтинговой компании стратегии развития Чеченской Республики, которая затронет все сферы жизни региона. С Германом Оттовичем [Грефом] мы достигли соглашения о строительстве в Чечне сверхсовременной школы с учебным оборудованием высокого уровня" , - сообщил Кадыров.

На встрече также обсуждался ход реализации текущих проектов и кредитования новых, связанных с модернизацией и расширением предприятий, строительных материалов, отметил он.