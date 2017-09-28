ЦБ РФ выявил два типа информационных атак на банки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России выявил два типа информационных атак на кредитные организации, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в ходе презентации отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ.

"Явно видно, когда идет информационная атака на банки или ЦБ, потому что это кому-то выгодно. При этом есть второй вариант, когда атака инициирована самой ее якобы "жертвой", чтобы создать образ невинно убиенной. Это обычно случается перед тем, как ЦБ принимает решение об отзыве у нее лицензии", - рассказал Сычев.

По его словам, в этом году ФинЦЕРТ начал мониторить интернет-ресурсы, в том числе соцсети, для выявления и анализа информационных атак на банки. Сотрудники подразделения дважды в день с помощью специального программного обеспечения мониторят СМИ, блоги, социальные сети и аналогичные ресурсы для выявления порочащих репутацию банков сообщений и публикаций.

Задачей ЦБ является поиск первоисточника сообщения, а также своевременное уведомление потерпевшей кредитной организации, отметил Сычев.