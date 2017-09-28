ЦБ РФ выявил два типа информационных атак на банки

Захарова: украинский закон об образовании противоречит международным обязательствам КиеваПолитика 28 сентября, 16:10
"Газпром нефть" отказалась от разработки блока Halabja в Иракском КурдистанеТЭК 28 сентября, 16:09
Корейский ученый рассказал, что мешает клонированию человекаНаука 28 сентября, 16:00
Новосибирские депутаты приняли в первом чтении законопроект о тишине для кошек и собакСибирь 28 сентября, 15:49
Биография врио губернатора Ненецкого автономного округа Александра ЦыбульскогоБиографии и справки 28 сентября, 15:41
СМИ: Карло Анчелотти покинул пост главного тренера "Баварии"Спорт 28 сентября, 15:36
Исследование: Тюмень, Майкоп и Белгород лидируют по качеству дорог в РоссииВ стране 28 сентября, 15:26
Земля находится под влиянием сильной магнитной буриНаука 28 сентября, 15:23
Гендиректор "ВИМ-Авиа" отказался от показаний из-за усталости после бессонной ночи в СКЭкономика и бизнес 28 сентября, 15:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России выявил два типа информационных атак на кредитные организации, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в ходе презентации отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ.
"Явно видно, когда идет информационная атака на банки или ЦБ, потому что это кому-то выгодно. При этом есть второй вариант, когда атака инициирована самой ее якобы "жертвой", чтобы создать образ невинно убиенной. Это обычно случается перед тем, как ЦБ принимает решение об отзыве у нее лицензии", - рассказал Сычев.
По его словам, в этом году ФинЦЕРТ начал мониторить интернет-ресурсы, в том числе соцсети, для выявления и анализа информационных атак на банки. Сотрудники подразделения дважды в день с помощью специального программного обеспечения мониторят СМИ, блоги, социальные сети и аналогичные ресурсы для выявления порочащих репутацию банков сообщений и публикаций.
Задачей ЦБ является поиск первоисточника сообщения, а также своевременное уведомление потерпевшей кредитной организации, отметил Сычев.