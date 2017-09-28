Обвиняемые в мошенничестве сотрудники Татфондбанка отпущены на свободу

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Руководитель отдела клиентского сервиса "ТФБ-Финанс" ("дочка" Татфондбанка) Рустам Тимербаев и начальник управления активных операций Илнар Абдульманов, которые занимали в Татфондбанке аналогичные должности, отпущены на свободу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Татарстану.

"Абдульманов и Тимербаев отпущены из-под стражи. Основной объем следственных действий с их участием проделан. Оснований держать под стражей нет", - пояснили в управлении. В среду директор инвестиционной компании "ТФБ- Финанс" ("дочка" Татфондбанка) Тимур Вальшин был отпущен на свободу по тем же основаниям.

Ранее управление МВД по Татарстану возбудило уголовное дело по заявлениям граждан о деятельности инвестиционной компании "ТФБ-Финанс", в результате которого были задержаны несколько бывших сотрудников Татфондбанка. По данным МВД, в органы внутренних дел Татарстана поступило более 100 заявлений по фактам хищения денег, переданных в доверительное управление в "ИК "ТФБ-Финанс".

8 февраля был арестован директор "ТФБ-Финанс" Тимур Вальшин. 9 февраля Советский районный суд Казани арестовал руководителя отдела клиентского сервиса "ТФБ-Финанс" Рустама Тимербаева, который также работал в Татфондбанке. Его подозревают в хищении денег, переданных в доверительное управление компании. Также 9 февраля был помещен под арест начальник управления активных операций "ТФБ-Финанс" Илнар Абдульманов, который занимал в Татфондбанке аналогичную должность.

Бывший заместитель председателя правления Татфондбанка Сергей Мещанов был задержан 28 февраля в Подмосковье по подозрению в совершении мошеннических действий. 2 марта Советский районный суд Казани арестовал его до 2 апреля, а 10 февраля был арестован заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков. 30 марта Советский районный суд Казани поддержал ходатайство МВД о продлении ареста на три месяца - до 2 июля 2017 года - Вальшина, Тимербаева, Абдульманова, Мещанова и Мерзлякова. Позже сроки их содержания под стражей были продлены до 2 октября 2017 года.

В августе уголовное дело в отношении пятерых сотрудников Инвестиционной компании (ИК) "ТФБ- Финанс" ("дочка" Татфондбанка), которые обвиняются в мошенничестве путем перевода средств клиентов Татфондбанка в доверительное управление ИК, было передано в следственное управление СКР по Татарстану. Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татфондбанка. 11 апреля Арбитражный суд Татарстана признал его банкротом.