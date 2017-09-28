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ЦБ РФ в 2017 г. инициировал блокировку 481 мошеннического сайта

Экономика и бизнес
28 сентября, 14:42 UTC+3 МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Как сообщил представитель регулятора Артем Сычев, 367 доменов заблокированы регистраторами

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России в 2017 году инициировал блокировку 481 мошеннического сайта, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в ходе презентации отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ.

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"С 1 января по 1 сентября 2017 года ФинЦЕРТ отправил информацию о 481 домене различной мошеннической тематики, подлежащем разделегированию", - говорится в отчете ФинЦЕРТ. 367 доменов по итогам рассмотрения заблокированы регистраторами.

Примерно шестая часть разделегированных доменов составляют сайты с Р2Р переводами, собирающие данные платежных карт пользователей (имя владельца, номер, срок действия, код подлинности карты) в противоправных целях. Всего по инициативе ФинЦЕРТ было заблокировано 84 таких ресурса.

Также среди снятых с делегирования доменов - сайты 44 лжебанков, 45 "страховых компаний" и 39 финансовых пирамид. От 20 до 30 блокировок приходится на сайты "авиакомпаний", интернет-магазинов, "микрофинансовых организаций", сайты с вредоносным программным обеспечением и площадки, посвященные мошенничеству в финансовой сфере и продажам дампов (копий) банковских карт.

В среднем за месяц разделегированию подлежат около 50 доменов, находящихся в различных зонах, говорится в отчете ФинЦЕРТ.

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