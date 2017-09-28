В ТОР Набережных Челнов построят завод по производству имитированной икры

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Компания "Чишмэ" (входит в группу компаний "Райю") стала новым резидентом территории опережающего развития (ТОР) в городе Набережные Челны в Татарстане, компания планирует организовать здесь производство имитированной икры и вложить в проект 176,7 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ТОР в Набережных Челнах.

"Республиканская комиссия рассмотрела заявку от новой компании, желающей стать резидентом территории опережающего развития. В свой проект "Чишмэ" готова инвестировать 176 млн 700 тыс. рублей, из которых 101 млн 300 тыс. рублей - объем капитальных вложений", - говорится в сообщении.

Группа компаний "Райю" - крупный поставщик продукции для кафе и ресторанов, японской, европейской и итальянской кухни. По данным пресс-службы ТОР, предприятие разработало проект организации производства пищевых продуктов, а именно имитированной икры, продукции переработки мяса птицы и рыбы, годовая мощность выпуска составит 3732 тонны продукции. По подсчетам компании, на подготовку площадей, подбор персонала (планируется создать 77 новых рабочих мест), монтаж и пуско-наладочные работы понадобится полгода, и со второго квартала 2018 года планируется начать эксплуатацию оборудования с выходом на проектную мощность. Поставки продукции будут осуществляться в торговые сети России и других стран.

Набережные Челны - один из семи моногородов Татарстана. Создание ТОР одобрено в четырех из них - Набережных Челнах, Зеленодольске, Чистополе и Нижнекамске. Ранее были одобрены 13 заявок на размещение проектов в ТОР в Набережных Челнах с общим объемом инвестиций более 18 млрд рублей.