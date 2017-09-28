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Гендиректор "ВИМ-Авиа" отказался от показаний из-за усталости после бессонной ночи в СК

Экономика и бизнес
28 сентября, 15:17 UTC+3 МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Адвокат Александра Кочнева Михаил Воронин отметил, что защита пока не сформулировала свою позицию относительно признания или непризнания вины, так как глава компании был допрошен в статусе свидетеля

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Генеральный директор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев

Генеральный директор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев

© Татьяна Белякова/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор авиакомпании "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев в четверг попросил отсрочить дачу показаний по уголовному делу о мошенничестве в связи с усталостью после бессонной ночи, проведенной в Следственном комитете. Об этом ТАСС сообщил адвокат Кочнева Михаил Воронин.

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"Защита пока не сформулировала свою позицию относительно признания или непризнания вины, так как в среду Кочнев был допрошен в статусе свидетеля, а сегодня он попросил перенести допрос в качестве подозреваемого в связи с усталостью от ночи, проведенной в Следственном комитете", - сказал адвокат.

Воронин высказал предположение, что "следствие само до конца не понимает сути выдвигаемых обвинений". "Защита будет ждать, когда следствие сформулирует свою позицию, и после этого мы сможем ответить на вопрос об отношении к выдвигаемым обвинениям", - пояснил адвокат.

По информации Воронина, следствие может в пятницу выйти в суд с ходатайством об избрании Кочневу меры пресечения, но ему пока не известно, будет ли это заключение под стражу. "Следователь пока не информировал меня о мере пресечения, которую будет просить", - уточнил защитник.

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