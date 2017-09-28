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Средняя зарплата в Крыму выросла в I полугодии на 6,8% до 25,9 тыс. рублей

Экономика и бизнес
28 сентября, 15:07 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября./ТАСС

В регионе отмечаются случаи задержек с выплатами зарплаты предприятиями, проходящими процедуру банкротства, начатую в украинский период республики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября./ТАСС/. Средняя заработная плата в Крыму по данным за январь-июнь 2017 года, составляет 25, 939 тыс. рублей, рост по сравнению с тем же периодом прошлого года составил почти 7%, сообщила в четверг на заседании совета Федерации независимых профсоюзов Крыма ее председатель Екатерина Овчаренко.

"Хочу отметить, что наблюдается рост заработной платы с начала этого года. Средний размер начисленной зарплаты работникам по всем организациям в январе-июне этого года в Крыму составил 25 тыс. 939 рублей, что на 6,8% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщила она.

В то же время, по словам Овчаренко, в республике отмечаются случаи задержки с выплатой заработной платы. По состоянию на 1 сентября 2017 года, задолженность составляет 86, 7 млнрублей.

По ее словам, в основном это касается предприятий, которые проходят процедуру банкротства, начатую еще в украинский период, и не прошли регистрацию в соответствии с российским законодательством.

Принявший участие в заседании глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что вопросы с выплатами задолженности по заработной плате будут решаться органами власти совместно с профсоюзами. "Мы прислушиваемся к мнению профсоюзов, знаем о существующих проблемах и всегда готовы учесть реальные предложения по улучшению ситуации. Не обещаю решения всех вопросов, однако уверен, что большую часть совместно мы решить сможем", - отметил он.

Аксенов сообщил, что до 15 ноября 2017 года будет проведен ряд совместных с профильными министрами совещаний, на которых каждый из вопросов будет рассмотрен детально.

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Аксенов, Сергей Валерьевич
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