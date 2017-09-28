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МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Белоруссия в 2018 году планирует погасить $800-900 млн валютных обязательств. Об этом сообщил в четверг журналистам первый заместитель министра финансов Максим Ермолович.
"Планируется, что в следующем году внешние обязательства, точнее обязательства, номинированные в валюте, составят $2,5 млрд, - сказал он. - Всю структуру бюджета я не хотел бы раскрывать, идет формирование бюджета, но порядка $800-900 млн мы погасим, остальное планируем рефинансировать".
По его словам, в целом концепция бюджета на 2018 год не изменена по сравнению с 2017 годом, "правительство отталкивается от консервативного сценария, в котором рост ВВП заложен на уровне 1,2%".
По данным министерства финансов страны, внешний государственный долг Белоруссии с начала 2017 года увеличился на $2 млрд и составил на начало августа $15,6 млрд.