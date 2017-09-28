ЦБ РФ разработает рекомендации по укреплению банкоматов к ЧМ-2018

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России разработает для банков рекомендации по укреплению банкоматов к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в ходе презентации отчета Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ РФ.
Комментируя данные отчета о динамике числа физических атак на банкоматы с июня 2016 года (ФинЦЕРТ не обладает собственной статистикой по атакам на устройства самообслуживания, однако фиксирует рост интереса злоумышленников к атакам на них - прим. ТАСС), он отметил, что сейчас самым актуальным видом атак на банкоматы остается их физическое перемещение.
"Мы сейчас начали подготовку к ЧМ-2018, будем рекомендовать банкам в регионах, где чемпионат будет проходить, принимать определенные меры, в том числе - устанавливать на банкоматы датчики, сигнализации, системы видеонаблюдения, страховать банкоматы. По аналогии с тем, как это было рекомендовано при проведении Олимпиады в Сочи", - сказал Сычев.
Сейчас банки могут этого не делать, однако, как правило, большинство кредитных организаций все-таки соблюдает рекомендации регулятора, так как основной способ минимизировать риски потерь вследствие физической кражи банкомата - это его страхование. "А страховая компания, не убедившись, что все меры приняты, ничего не оплатит", - пояснил он.
Вместе с тем, по словам Сычева, выполнение этих рекомендаций может встретить сопротивление владельцев помещений, в которых установлены устройства самообслуживания. "Монтаж банкоматов должен быть сделан анкерными болтами. А владелец говорит - нет, вы мне плитку попортите", - отметил он.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.