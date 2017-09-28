Минсельхоз: Россия закроет дефицит производства плодов в течение 4-5 лет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия закроет дефицит производства плодов в течение 4-5 лет при текущих темпах закладки садов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая в правительстве.

"По итогам года площадь закладки садов превысит 15 тыс. га, при таких темпах в течение 4-5 лет мы полностью закроем дефицит по плодам, прежде всего, по яблокам", - сказал министр.

По его словам, закладка виноградников составляет 5 тыс. га в год, и через 3-5 лет Россия будет иметь достаточно и товарного винограда, и винограда для производства вина.

Стратегической задачей также является строительство овощехранилищ и плодохранилищ, что позволит России удерживать цену в течение года, отметил Ткачев. "Мы приступили к осенней закладке садов и виноградников, весной сельхозпроизводители высадили на 4% больше садов, в 1,5 раза больше виноградников", - заявил министр, указав, что уже сейчас самообеспеченность фруктами достигла 70%.