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Минсельхоз: Россия закроет дефицит производства плодов в течение 4-5 лет

Экономика и бизнес
28 сентября, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Министр отметил, что стратегической задачей также является строительство овощехранилищ и плодохранилищ

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия закроет дефицит производства плодов в течение 4-5 лет при текущих темпах закладки садов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая в правительстве.

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"По итогам года площадь закладки садов превысит 15 тыс. га, при таких темпах в течение 4-5 лет мы полностью закроем дефицит по плодам, прежде всего, по яблокам", - сказал министр.

По его словам, закладка виноградников составляет 5 тыс. га в год, и через 3-5 лет Россия будет иметь достаточно и товарного винограда, и винограда для производства вина.

Стратегической задачей также является строительство овощехранилищ и плодохранилищ, что позволит России удерживать цену в течение года, отметил Ткачев. "Мы приступили к осенней закладке садов и виноградников, весной сельхозпроизводители высадили на 4% больше садов, в 1,5 раза больше виноградников", - заявил министр, указав, что уже сейчас самообеспеченность фруктами достигла 70%.

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