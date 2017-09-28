Минкавказа: для развития курорта "Архыз" необходимо привлекать больше частных инвесторов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Государственное участие в проекте создания всесезонного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии и развитии других площадках туристического кластера необходимо оптимизировать за счет привлечения частных инвестиций, сказал первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов в четверг в ходе обсуждения подготовки стратегии развития курорта на период до 2025 года.

"Все мы должны быть нацелены на оптимизацию государственного участия в проекте через привлечение частных инвестиций. Частный бизнес наиболее активно подключается к проектам, где максимально понятно и доступно обозначены условия работы. И это общее требование для всех площадок туристического кластера", - сказал Байсултанов, слова которого приводит пресс-служба Минкавказа.

Замминистра отметил, что стратегия развития "Архыза" должна предусматривать строительство востребованной туристами инфраструктуры. "Нужно создавать инфраструктуру, которая максимально будет востребована туристами, привлекать их, а значит, и обеспечивать операционную рентабельность и возврат инвестиций. Эта общая задача - как управляющей компании, так и резидентов ОЭЗ. И все должны соблюдать регламенты, которые будут разработаны", - сказал Байсултанов.

Он также отметил важность интеграции общекавказской культурной и гастрономической тематики на всей территории курорта - на сувенирных ярмарках, в зонах питания и развлечения. Замминистра особенно отметил необходимость создания широких возможностей досуга для детей.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - в настоящее время работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе 14,8 км горнолыжных трасс, три подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 6,6 тыс. человек в час, системы искусственного снегообразования и освещения склонов для горнолыжных трасс.