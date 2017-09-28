Абсолют банк проводит оценку стоимости залога по кредитам "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Кредиты "ВИМ-Авиа" обеспечены залогом, Абсолют банк проводит оценку его стоимости, заявил ТАСС представитель банка.

Ранее сегодня газета "Ведомости" указывала Абсолют банк среди кредитных организаций - кредиторов авиакомпании.

"По закону "О банкротстве" кредитор имеет право подавать заявление в суд через 90 дней после просрочки обязательств. После выполнения указанного условия банк рассмотрит вопрос о подаче заявления о банкротстве. Предоставленные банком кредиты "ВИМ-Авиа" обеспечены залоговым имуществом. В настоящий момент проводится актуализация его стоимости", - сказал он.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" в понедельник, 25 сентября, остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. До конца года авиакомпания должна была перевезти около 200 тыс. пассажиров.

"ВИМ-Авиа" - десятая по величине авиакомпания России - стоит на грани приостановки перевозок. Источник, близкий к руководству компании, заявил ТАСС, что задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ превышает 660 млн рублей, из них 573,5 млн приходится на Домодедово.