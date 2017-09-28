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Туристов с билетами "ВИМ-Авиа" будут отправлять на отдых в Турцию бортами других компаний

Экономика и бизнес
28 сентября, 15:53 дата обновления: 28 сентября, 16:20 UTC+3

Такое решение принято на заседании антикризисного штаба при Росавиации

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Туроператорам разрешат завозить на отдых в Турцию туристов с билетами "ВИМ-Авиа" самолетами, которые будут вывозить ее клиентов с курортов. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператорам разрешат завозить на отдых туристов самолетами перевозчиков, осуществляющих вывозные рейсы из Турции - при гарантии выполнения всей чартерной цепочки, включая обратный вывоз", - отмечает АТОР.

По данным ассоциации, такое решение принято на заседании антикризисного штаба при Росавиации по ситуации с "ВИМ-Авиа". Такая схема будет действовать до 15 октября, и воспользоваться этой возможностью смогут туристы, которые должны были вылетать из России в ближайшие дни, пояснил генеральный директор туроператора "Випсервис" Дмитрий Горин.

К перевозке могут подключить как российские, так и иностранные авиакомпании, отмечается в сообщении. В случае привлечения зарубежных перевозчиков им будут предоставляться временные допуски для выполнения рейсов. По данным АТОР, среди наиболее вероятных претендентов на временное выполнение части отмененных чартерных программ "ВИМ-Авиа" - турецкие авиакомпании Onur Air и Atlasglobal. При этом часть чартерных пассажиров "ВИМ-Авиа" уже перевозит греческая Ellinair.

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