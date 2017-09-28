БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) готова к трехсторонним переговорам по газу в формате ЕС - РФ - Украина, однако Москва и Киев еще не запрашивали проведение очередной встречи.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Еврокомиссия как обычно готова действовать в роли посредника на газовых переговорах между Россией и Украиной, если такая просьба поступит", - сказала она.

По словам Итконен, к настоящему времени соответствующих просьб и запросов от Москвы и Киева не поступало. "Нет никакой информации до сих пор", - отметила она.

Последний раунд трехсторонних переговоров, который подтвердил договоренности ЕС, РФ и Украины по обеспечению бесперебойного транзита газа минувшей зимой, состоялся в Брюсселе 9 декабря 2016 года.