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БРЮССЕЛЬ, 28 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) готова к трехсторонним переговорам по газу в формате ЕС - РФ - Украина, однако Москва и Киев еще не запрашивали проведение очередной встречи.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.
"Еврокомиссия как обычно готова действовать в роли посредника на газовых переговорах между Россией и Украиной, если такая просьба поступит", - сказала она.
Последний раунд трехсторонних переговоров, который подтвердил договоренности ЕС, РФ и Украины по обеспечению бесперебойного транзита газа минувшей зимой, состоялся в Брюсселе 9 декабря 2016 года.