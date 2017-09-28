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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания Mail.Ru Group стала лидером по размеру мобильной аудитории в городах с населением более 100 тыс. человек, говорится в исследовании Mediascope.
Проекты Mail.Ru Group занимают лидирующие позиции во всех блоках рейтинга, также компания занимает первое место по размеру дневной мобильной аудитории.
В число лидеров по размеру месячной аудитории на десктопе и мобильных устройствах в городах с население свыше 100 тыс. человек вошли также "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Среди мобильных приложений по размеру дневной и месячной аудитории лидирует "ВКонтакте".
Mediascope - ведущая исследовательская компания на российском рынке в сфере медиа-исследований и мониторинга рекламы и СМИ.