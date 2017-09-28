Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Mail.Ru Group стала лидером по размеру мобильной аудитории

Экономика и бизнес
28 сентября, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В число лидеров по размеру месячной аудитории на десктопе и мобильных устройствах также вошли "ВКонтакте" и "Одноклассники"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Компания Mail.Ru Group стала лидером по размеру мобильной аудитории в городах с населением более 100 тыс. человек, говорится в исследовании Mediascope.

Проекты Mail.Ru Group занимают лидирующие позиции во всех блоках рейтинга, также компания занимает первое место по размеру дневной мобильной аудитории.

В число лидеров по размеру месячной аудитории на десктопе и мобильных устройствах в городах с население свыше 100 тыс. человек вошли также "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Среди мобильных приложений по размеру дневной и месячной аудитории лидирует "ВКонтакте".

Mediascope - ведущая исследовательская компания на российском рынке в сфере медиа-исследований и мониторинга рекламы и СМИ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
2
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
3
Россия заняла первое место в мире по росту числа долларовых миллионеров
4
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
5
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
6
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама