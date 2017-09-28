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Россия заняла первое место в мире по росту числа долларовых миллионеров

Экономика и бизнес
28 сентября, 16:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

При этом по числу миллионеров РФ занимает 15-е место в мире

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© Марина Лысцева/ТАСC

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Число долларовых миллионеров в России по итогам 2016 года выросло на 19,7% - до 182 тыс. человек, говорится в исследовании World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini.

"В России, после умеренного снижения годом ранее, как количество (состоятельных) людей, так и уровень их богатства выросли примерно на 20%, что является самым высоким (показателем) среди всех рынков", - отмечается в исследовании.

При этом по числу миллионеров Россия занимает только 15-е место в мире. В тройке лидеров по количеству обладателей состояния более $1 млн - США (4,8 млн человек), Япония (2,9 млн) и Германия (1,2 млн). На четвертом месте - Китай (1,1 млн человек). На эти четыре страны приходится 61% от общего числа миллионеров в мире.

Всего в 2016 году число миллионеров в мире выросло на 7,5% по сравнению с 2015 годом и составило 16,5 млн человек, а их совокупное состояние увеличилось на 8,2% - до $63,5 трлн. При этом к 2025 году совокупное состояние миллионеров может достигнуть $100 трлн, прогнозируют в Capgemini.

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