В 2017-2018 годах в АПК Воронежской области пройдут испытания инновационных биопрепаратов

ВОРОНЕЖ, 28 сентября. /ТАСС/. Промышленные испытания инновационных биопрепаратов для АПК пройдут в Воронежской области в 2017-2018 годах, ожидаемый эффект от их внедрения превышает 14 млрд рублей, сообщили в четверг в региональном департаменте аграрной политики.

"До конца 2017 года и в течение 2018 года в агропромышленном комплексе Воронежской области пройдут масштабные промышленные испытания инновационных биопрепаратов, разработанных российскими научными центрами. Они смогут стать полноценной заменой импортных аналогов, ожидаемый совокупный эффект от внедрения биопрепаратов по Воронежской области составит до 14,3 млрд рублей", - сообщили в департаменте.

Уточняется, что власти региона и руководители инжинирингового центр "Промбиотех" подписали дорожную карту по трем циклам испытаний - в частности, по влиянию пробиотических кормовых добавок, которые позволяют на 10-15% увеличить надои молока, а также по биоконсервантам для заготовки силоса и сенажа, биоудобрениям и биопрепаратам защиты растений.

По данным ведомства, птицефабрика "Ряба", крупнейший производитель яйца в регионе, уже испытывает на бойлерах влияние пробиотической добавки, а компания "Юдановские просторы" участвует в испытаниях пробиотика на свиньях и готовится начать опыты на крупном рогатом скоте. О желании участвовать в программе заявили крупнейшие компании региона - "Молвест", "Елань-Агро", Хреновской конный завод, свинокомплекс "9-я пятилетка", "Агро-Дон" и другие.

Инжиниринговый центр "Промбиотех" создан в 2015 году при поддержке Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ по госпрограмме "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", он реализует первую в России постсоветского периода масштабную программу промышленных испытаний российских инновационных биопрепаратов для АПК, уже проведено более 100 испытаний в трех регионах России, до конца 2017 года планируется провести не менее 60 испытаний, в 2018 году начнутся опыты по биопрепаратам для растениеводства.