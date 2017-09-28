Fitch улучшило прогноз по рейтингам "Лукойла", "Сухого" и "Атомэнергопрома"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "Лукойла", "Сухого" и "Атомэнергопрома", а также ФСК ЕЭС до "позитивного" со "стабильного". Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Сами рейтинги были подтверждены на уровне "ВВВ-".