Турфирмы хотят оплатить авиакомпаниям вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" на отдых до 29 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Туроператоры готовы профинансировать авиакомпаниям вывоз к местам отдыха пассажиров "ВИМ-Авиа" с датой вылета до 29 октября, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, туроператоры планируют платить авиакомпаниям, чтобы перевозчики брали их клиентов, которых "ВИМ-Авиа" должна была завезти на курорты.

"Туроператоры хотят оплатить повторный завоз и берут на себя гарантию того, что оплатят его для тех пассажиров, которые должны лететь после 16 октября, когда уже не будет рейсов "ВИМ-Авиа". А до 16 октября вывоз будет оформляться из внебюджетных источников, - сказал собеседник агентства. - Глубина этих перевозок - до 29 октября".

Он добавил, что "это могут быть любые авиакомпании, сейчас идет обсуждение с туроператорами".

По информации источника ТАСС, учитывая купленные туры, "ВИМ-Авиа" должна была в течение месяца, до конца октября, перевезти 100 тыс. человек, из них сейчас в Анталье - 31 тыс. человек.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что турфирмам разрешат завозить на отдых туристов "ВИМ- Авиа" самолетами перевозчиков, осуществляющих вывозные рейсы из Турции. Такая схема будет действовать до 15 октября, воспользоваться этой возможностью смогут туристы, которые должны были вылетать из России в ближайшие дни, пояснил генеральный директор туроператора "Випсервис" Дмитрий Горин. К перевозке могут подключить как российские, так и иностранные авиакомпании.

По данным АТОР, среди наиболее вероятных претендентов на временное выполнение части отмененных чартерных программ "ВИМ-Авиа" - турецкие авиакомпании Onur Air и Atlasglobal. При этом часть чартерных пассажиров "ВИМ-Авиа" уже перевозит греческая EllinAir.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. У авиакомпании есть шесть банков-кредиторов, ведущим кредитором является банк "Зенит".

Как заявлял Минтранс, самолеты "ВИМ-Авиа" продолжат регулярные полеты до 15 октября, после этого перевозки прекратятся.