Турфирмы хотят оплатить авиакомпаниям вывоз пассажиров "ВИМ-Авиа" на отдых до 29 октября

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Туроператоры готовы профинансировать авиакомпаниям вывоз к местам отдыха пассажиров "ВИМ-Авиа" с датой вылета до 29 октября, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
По его словам, туроператоры планируют платить авиакомпаниям, чтобы перевозчики брали их клиентов, которых "ВИМ-Авиа" должна была завезти на курорты.
Он добавил, что "это могут быть любые авиакомпании, сейчас идет обсуждение с туроператорами".
По информации источника ТАСС, учитывая купленные туры, "ВИМ-Авиа" должна была в течение месяца, до конца октября, перевезти 100 тыс. человек, из них сейчас в Анталье - 31 тыс. человек.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что турфирмам разрешат завозить на отдых туристов "ВИМ- Авиа" самолетами перевозчиков, осуществляющих вывозные рейсы из Турции. Такая схема будет действовать до 15 октября, воспользоваться этой возможностью смогут туристы, которые должны были вылетать из России в ближайшие дни, пояснил генеральный директор туроператора "Випсервис" Дмитрий Горин. К перевозке могут подключить как российские, так и иностранные авиакомпании.
По данным АТОР, среди наиболее вероятных претендентов на временное выполнение части отмененных чартерных программ "ВИМ-Авиа" - турецкие авиакомпании Onur Air и Atlasglobal. При этом часть чартерных пассажиров "ВИМ-Авиа" уже перевозит греческая EllinAir.
В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из- за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.
По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. У авиакомпании есть шесть банков-кредиторов, ведущим кредитором является банк "Зенит".
Как заявлял Минтранс, самолеты "ВИМ-Авиа" продолжат регулярные полеты до 15 октября, после этого перевозки прекратятся.