Роспотребнадзор возбудит дело против Tui в связи с ситуацией с "ВИМ-Авиа"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор возбудит административное дело в отношении туроператора Tui после многочисленных жалоб на бездействие в связи с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Об этом сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
"В Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека поступили многочисленные обращения потребителей с жалобами на бездействие туроператора "Туи" в связи с отменой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". В настоящее время по указанным обращениям готовятся материалы для возбуждения административного дела в отношении туроператора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора оказывают консультативную помощь в составлении претензий и исковых заявлений.