Аэродром Левцово в Ярославской области реконструируют за 150 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Авиационно-технический комплекс "Левцово" в Ярославской области будет реконструирован за 150 млн рублей. Соответствующее соглашение департамент туризма Ярославской области и собственник аэродрома ООО "ЯррегионАВИА" подписали в четверг на площадке Международного туристического форума Visit Russia в Ярославле.

"Стоимость проекта составляет 150 млн рублей, его реализация позволит создать в регионе 30 новых рабочих мест. Реализовать проект планируется до 1 января 2023 года", - говорится в тексте соглашения.

По словам директора ООО "ЯррегионАВИА" Михаила Скворцова, после реконструкции Левцово будет заниматься приемом и размещением авиационных путешественников, организацией авиационных экскурсионных туров по Ярославской области. Кроме того, на территории авиационно-технического комплекса построят гостиницу и ресторан, организуют интерактивную зону и фестивально-экспозиционную площадку, а также реализуют образовательный проект - на аэродроме планируют открыть школу космонавтов и авиаторов для детей.

Аэродром Левцово находится в 5 км от Ярославля. До 1991 года из Левцово выполнялись полеты по Ярославской области, в Иваново, Владимир, Муром, Нижний Новгород и Вологду, аэродром обслуживал самолеты Ан-2, вертолеты Ми-8 гражданской авиации.

Международный туристический форум Visit Russia открылся в Ярославле 28 сентября. Это старейшее в России профессиональное мероприятие в сфере туризма. Форум существует с 1999 года, традиционно в нем принимают участие инвесторы, девелеперы, некоммерческие объединения в туризме, потенциальные спонсоры событий, отельеры и туроператоры. В этом году ключевой темой форума стало обновление Золотого кольца.