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Правительство выделило Росавиации 98 млн руб. на обслуживание судов "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
28 сентября, 17:45 дата обновления: 28 сентября, 17:52 UTC+3

Отмечается, что выделенные средства пойдут на оплату поставки горюче-смазочных материалов, услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов, следует из заявления вице-премьера Аркадия Дворковича, которое приводит пресс-служба кабмина РФ.

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Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда.

При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей, следует из документа.

"Председатель правительства подписал распоряжение о выделении Росавиации бюджетных ассигнований в размере 98 млн рублей на обеспечение с 28 сентября комплексного обслуживания воздушных судов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Наша основная задача на данный момент - обеспечить возвращение людей домой. Это одно из решений, направленных на решение данной проблемы, - отметил Дворкович. - Выделенные средства позволят обеспечить оплату поставки горюче-смазочных материалов, услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов".

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

По данным Росавиации, общая задолженность "ВИМ-Авиа" составляет около 7 млрд рублей. У авиакомпании есть шесть банков-кредиторов, ведущим кредитором является банк "Зенит".

Следственный комитет возбудил в отношении "ВИМ-Авиа" дело о хищениях, задержаны генеральный директор и главный бухгалтер компании.

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