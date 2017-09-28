МВФ: для выдачи Украине нового кредитного транша необходима пенсионная реформа

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /ТАСС/. Проведение пенсионной реформы на Украине является одним из важнейших условий для завершения четвертого программного обзора, необходимого для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом в четверг на регулярном брифинге для журналистов заявил официальный представитель организации Уильям Мюррей.

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"Мы находимся в тесном контакте с властями по вопросу пенсионной реформы, ее реализация остается крайне важным условием для четвертого обзора программы МВФ для Украины. Мы призываем власти и парламент гарантировать, что принятие закона о пенсиях поможет достичь цели реформы", - сказал он. Мюррей заверил, что фонд готов "к дальнейшему сотрудничеству с (украинскими) властями в ходе любого возможного пересмотра" законопроекта.

Ранее в МВФ уже заявили, что четвертый обзор может быть завершен, когда Киев проведет необходимые реформы, миссия фонда посетит страну в скором времени, при этом сроки перечисления очередного транша не называются.

В марте 2015 года МВФ утвердил четырехлетнюю кредитную программу для Украины в размере $17,5 млрд. Она сменила прежнюю программу 2014 года - двухлетнюю и оставшуюся недовыполненной. В рамках новой программы Украина получила с большими перерывами четыре кредитных транша на общую сумму около $8,38 млрд, последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд.

Завершая в начале апреля третий программный обзор, фонд подтвердил, что до конца года Киев может получить транши еще примерно на $4,4 млрд, но только в том случае, если будет неукоснительно выполнять условия программы. В июле премьер-министр страны Владимир Гройсман признал, что МВФ вынужден отложить на более поздний срок выделение Украине очередного кредита на $1,9 млрд. Причина заключается в том, что Верховная рада не успевает одобрить необходимые законодательные акты.

На прошлой неделе директор Всемирного банка (ВБ) по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен в ходе Украинского финансового форума, который проходил в Одессе, заявила, что ВБ и МВФ недовольны теми поправками, которые в сентябре были внесены в законопроект о пенсионной реформе при рассмотрении вопроса в Верховной раде.