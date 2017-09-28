МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" не интересуется активами "ВИМ-Авиа", заявила авиакомпания, комментируя опубликованную в ряде СМИ информацию о начале борьбы за активы и слоты "ВИМ-Авиа" между участниками рынка.

"Аэрофлот" опровергает любые домыслы журналистов о том, что компания ведет какую-либо борьбу за активы "ВИМ-Авиа". "Аэрофлоту" не интересны ни самолеты, ни маршрутная сеть, ни другие активы авиакомпании "ВИМ-Авиа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.