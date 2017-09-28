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Fitch улучшило прогнозы по рейтингам Сбербанка, ВЭБ, Россельхозбанка и Газпромбанка

Экономика и бизнес
28 сентября, 18:09 дата обновления: 28 сентября, 18:36 UTC+3

Международное рейтинговое агентство улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам 23 российским финансовым организациям со "стабильного" до "позитивного"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента 23 российским финансовым организациям до "позитивного" со "стабильного", в том числе Сбербанку, ВЭБ, Россельхозбанку и Газпромбанку. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

Сами рейтинги этих организаций были подтверждены, в частности Сбербанка и ВЭБ на уровне "ВВВ-", а Газпромбанка и Россельхобанка на уровне "ВВ+".

Кроме них, прогнозы по рейтингам были подтверждены еще 19 кредитным организациям, в том числе Росбанку, Ситибанку, Русфинанс банку, ИНГ Банку (Евразия), Данске банку, Нордеа банку и ряду других.

Ранее Fitch улучшило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "Лукойла", "Сухого", "Атомэнергопрома", ФСК ЕЭС, "Газпрома" и "Газпром нефти" до "позитивного" со "стабильного", также подтвердив рейтинги.

Рейтинговое действие произошло вслед за повышением прогноза по суверенному рейтингу России 22 сентября, который был подтвержден на уровне "BBB-".

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