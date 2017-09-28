"Ашан" планирует запустить в России онлайн-продажи продуктов питания

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ритейлер Ашан планирует запустить продажи продовольственных товаров через интернет. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Auchan Retail International Вилельм Луи Убнер.
"Приоритет - развивать продовольственное направление, мы запустим через интернет продажи продуктов питания. Это приоритет для нас", - сказал он.
Президент "Ашан Ритейл Россия" Франсуа Реми отметил, что компания изучает условия для запуска онлайн-продаж. "Мы изучаем сейчас, в каких условиях мы можем запустить продажи продовольственных товаров через интернет, это потребует от нас немного времени. Интернет-магазин будет работать и по модели доставки на дом, и по модели заказа и самовывоза из магазинов", - добавил он, указав, что первое время магазин будет нацелен на доставку на дом. Прежде всего, продажи через интернет начнут распространять в Москве.
По словам Реми, уже сейчас запущены продажи некоторых бакалейных товаров.
Помимо этого, представители "Ашан" рассказали, что компания продолжит развивать в России гипермаркеты, но сосредоточится на развитии формата магазинов "у дома".
Компания Auchan открыла свой первый магазин в России в 2002 году. Сейчас под управлением компании в России находятся 305 магазинов всех форматов, включая гипермаркеты, супермаркеты и магазины формата "у дома".