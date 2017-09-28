Внешэкономбанк предоставит ООО "Эльгауголь" кредит на $190 млн в рамках рефинансирования

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк и ООО "Эльгауголь", входящее в горнодобывающий дивизион группы "Мечел", подписали кредитное соглашение о предоставлении финансирования на сумму до $190 млн, говорится в сообщении "Мечела".

"Полученные средства будут направлены на погашение текущих обязательств компании перед банком, что позволит продлить сроки погашения задолженности до второго квартала 2022 года", - отмечается в сообщении.

Около 2/3 задолженности будет выплачиваться заемщиком по согласованному графику, 1/3 - в зависимости от финансовых результатов компании "Эльгауголь" в течение или в конце срока действия кредитного соглашения. Залоговое обеспечение, предусмотренное условиями ранее заключавшихся кредитных соглашений, остается прежним.