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Брянские власти к 2020 году хотят на 50% увеличить сбор зерна за счет новых технологий

Экономика и бизнес
28 сентября, 18:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Губернатор региона отметил, что в 2017 году урожай зерна в области составит порядка 2 млн тонн

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Брянской области к 2020 году планирует на 50%, до 3 млн тонн, увеличить сбор зерна за счет внедрения новых технологий. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства РФ губернатор Александр Богомаз.

"В планах - получать к 2020 году 3 млн тонн зерна. В этом году урожай зерна в Брянской области составит около 2 млн тонн, и такого урожая Брянская область не получала никогда. Роста урожайности планируем достигнуть не только за счет роста посевных площадей, но и внедрения интенсивных, новых технологий", - сказал Богомаз, не уточнив о каких технологиях идет речь.

По его словам, в настоящее время сбор зерна в регионе достигает 100 и более центнеров с гектара, в то время как несколько лет назад хорошим считался урожай и в 40 центнеров с га.

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Богомаз, Александр Васильевич
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