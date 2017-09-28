Брянские власти к 2020 году хотят на 50% увеличить сбор зерна за счет новых технологий

"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсациейЭкономика и бизнес 28 сентября, 18:56
Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики СШАСоциальная ответственность 28 сентября, 18:54
СМИ: президент ФК "Барселона" Бертомеу сохранил свой постСпорт 28 сентября, 18:53
Конгресс УЕФА рассмотрит заявку Футбольной ассоциации Джерси о вступлении в организациюСпорт 28 сентября, 18:45
Нанопластик может нарушить работу мозга рыбСоциальная ответственность 28 сентября, 18:44
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в ОберстдорфеСпорт 28 сентября, 18:36
Американские фермеры обвинили биотехнологические компании в гибели части урожаяСоциальная ответственность 28 сентября, 18:36
Малахов прогнозирует исчезновение жанра неполитического ток-шоуОбщество 28 сентября, 18:26
Карманный датчик загрязнения воздуха поступил в продажуСоциальная ответственность 28 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Брянской области к 2020 году планирует на 50%, до 3 млн тонн, увеличить сбор зерна за счет внедрения новых технологий. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства РФ губернатор Александр Богомаз.
"В планах - получать к 2020 году 3 млн тонн зерна. В этом году урожай зерна в Брянской области составит около 2 млн тонн, и такого урожая Брянская область не получала никогда. Роста урожайности планируем достигнуть не только за счет роста посевных площадей, но и внедрения интенсивных, новых технологий", - сказал Богомаз, не уточнив о каких технологиях идет речь.
По его словам, в настоящее время сбор зерна в регионе достигает 100 и более центнеров с гектара, в то время как несколько лет назад хорошим считался урожай и в 40 центнеров с га.