Брянские власти к 2020 году хотят на 50% увеличить сбор зерна за счет новых технологий

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Брянской области к 2020 году планирует на 50%, до 3 млн тонн, увеличить сбор зерна за счет внедрения новых технологий. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства РФ губернатор Александр Богомаз.

"В планах - получать к 2020 году 3 млн тонн зерна. В этом году урожай зерна в Брянской области составит около 2 млн тонн, и такого урожая Брянская область не получала никогда. Роста урожайности планируем достигнуть не только за счет роста посевных площадей, но и внедрения интенсивных, новых технологий", - сказал Богомаз, не уточнив о каких технологиях идет речь.

По его словам, в настоящее время сбор зерна в регионе достигает 100 и более центнеров с гектара, в то время как несколько лет назад хорошим считался урожай и в 40 центнеров с га.