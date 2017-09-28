ТОР в моногороде Камешково Владимирской области могут создать до конца года

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КАМЕШКОВО (Владимирская область), 28 сентября. /ТАСС /. Территория опережающего развития (ТОР) может быть создана в моногороде Камешково во Владимирской области до конца года. Об этом заявил гендиректор Фонда развития моногородов Илья Кривогов в ходе рабочей поездки в Камешково.
"Я считаю, что эту историю надо дожать, и, наверное, ТОР должен появиться в этом году. Это тоже решение очень серьезное для инвесторов, поддержка в части налогов и льгот, которые предполагаются территорией опережающего развития", - сказал Кривогов.
Как отметил гендиректор фонда, в Камешково, где в ближайшее время заработает индустриальный парк со всей необходимой инфраструктурой, созданы все условия для привлечения инвестиций.
"Площадка, я считаю, одна из самых интересных в ЦФО среди наших коллег, среди наших партнеров в моногородах, наверное, это лучшая сейчас площадка для привлечения инвестиций", - сказал Кривогов.
Как сообщалось ранее, соглашение о софинансировании создания индустриального парка "Камешково" и объектов инфраструктуры между Фондом развития моногородов и администрацией Владимирской области было подписано в ноябре 2017 года. Расходы на строительство инфраструктуры парка оцениваются в 852 млн рублей, в том числе 636 млн рублей - средства Фонда развития моногородов.