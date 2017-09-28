"Швабе" и РЭЦ договорились о наращивании экспорта изделий высоких технологий

ТАСС, 28 сентября. Представители предприятий оптической отрасли холдинга "Швабе" и Российского экспортного центра (РЭЦ) провели серию встреч и обсудили актуальные вопросы в области развития экспорта высокотехнологичной продукции. Об этом сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"В Центре корпоративного управления холдинга эксперты по внешнеэкономической деятельности РЭЦ провели цикл встреч для предприятий "Швабе". По их итогам во внешнеторговую практику предприятия введут новые технологии для наращивания экспортного потенциала на приоритетных регионах для экспорта продукции высокотехнологичных изделий - это Латинская Америка, Ближний Восток, Южная Корея, Юго-Восточная Азия и Африка", - говорится в сообщении.

Участниками встреч и семинаров стали специалисты холдинга и десяти московских и региональных предприятий "Швабе": Уральского оптико-механического завода, НИИ "Полюс", Загорского оптико-механического завода, Новосибирского приборостроительного завода, НПО "Орион", Государственного института прикладной оптики и других заводов. Как пояснили в "Швабе", специалисты РЭЦ рассказали о стратегии продвижения и особенностях внешнеэкономической деятельности на рынках этих регионов, обсудили практические вопросы работы экспортеров высокотехнологических изделий. В качестве основных рассматривались темы господдержки экспорта, возможности онлайн-торговли, а также защита результатов интеллектуальной деятельности за рубежом.

По итогам лекций и обсуждения проблем, специалисты предприятий холдинга введут в свою внешнеторговую практику новые технологии для наращивания экспортного потенциала.

Экспорт в 95 стран

Как отметил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин, большая часть ресурсов холдинга направлена на продвижение отечественной инновационной продукции за пределами РФ.

"Мы активно внедряем в свою работу программы по стимулированию экспорта, которые предоставляет РЭЦ. Ожидается, что благодаря данной кооперации, доля экспорта в выручке "Швабе", которая сейчас составляет 28%, с 2018 года начнет заметно расти. Наши предприятия, экспортирующие технику в 95 стран мира, продолжают исследовать и осваивать новые рынки и работают над увеличением объемов сбыта. Мы выделяем ряд приоритетных регионов для экспорта высокотехнологичных изделий - это Латинская Америка, Ближний Восток, Южная Корея, Юго-Восточная Азия и Африка", - цитирует Ожгихина пресс-служба "Швабе".

Эксперты РЭЦ представили решения в сфере организации эффективного онлайн-экспорта, инструменты финансовой, правовой, а также государственной поддержки внешнеторговой деятельности предприятий. На встречах рассматривались возможности компенсации до 80% затрат на транспортировку и затрат, связанных с регистрацией объектов интеллектуальной собственности российских производителей высокотехнологичной продукции за рубежом.

Сегодня зарубежные партнеры закупают преимущественно медицинскую, прицельную, геодезическую технику, оптические материалы и светотехнику "Швабе".

Ранее сообщалось, что РЭЦ и предприятия российского холдинга "Швабе" заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на развитие экспорта высокотехнологичной продукции, услуг, производимых холдингом, в том числе наращивание объемов экспорта на целевых рынках, что предполагает стратегия развития Ростеха до 2025 года.