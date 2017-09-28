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Регионы могут сдать в 2017 году 127 объектов долевого строительства

Экономика и бизнес
28 сентября, 19:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Руководитель фракции "Единая Россия" отметил, что "52 региона провели общественные слушания и работают над проблемой" введения в эксплуатацию объектов долевого строительства

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев заявил, что регионы сообщили о возможности достроить и ввести в эксплуатацию 127 объектов долевого строительства, что поможет решить проблемы 5 тыс. человек.

"На сегодняшний день регионы заявили о возможности достройки и введения в эксплуатацию 127 домов и решении проблем 5 тыс. пострадавших, но это всего 15% дольщиков", - сказал он в четверг, выступая на заседании рабочей группы по защите прав участников долевого строительства. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев уточнил, что, по информации регионов, речь идет о периоде до конца года.

Васильев напомнил, что на днях от Минстроя РФ поступили дорожные карты, в которые включено 803 проблемных объекта. Вице-спикер пояснил, что речь идет об 36 тыс. 198 пострадавших дольщиках, включенных в реестр. Однако, по его словам, эти данные расходятся с результатами исследования, которое проводила рабочая группа партии "Единая Россия". "По их информации, речь идет об около 130 тыс. пострадавших", - подчеркнул он.

Одновременно с этим депутат обратил внимание на то, что уже "52 региона провели общественные слушания, рассмотрели этот вопрос и работают над проблемой". "В 39 регионах созданы рабочие группы при законодательных собраниях. В 31 регионе принят и действует региональный закон по защите прав граждан - участников долевого строительства. В 20 субъектах действуют различные меры поддержки, в 13 субъектов проблем по вопросам долевого строительства нет", - добавил он, отметив, что в целом доклад по долевому строительству в РФ должен быть представлен уже в декабре.

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