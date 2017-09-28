ФАС отложила рассмотрение дела против МТС по ценам в национальном роуминге

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отложила рассмотрение дела против МТС в отношении цен в национальном роуминге на конец октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Отложили на последнюю декаду октября", - сказали в ФАС.

Ранее ФАС также отложила до конца октября рассмотрение аналогичных дел против "Вымпелкома" (бренд "Билайн") и "Мегафона". Дело в отношении Tele2 будет рассмотрено 29 сентября.

Национальный роуминг действует, когда сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, и оператор вынужден платить другим операторам за использование их сетей, из-за чего конечная стоимость услуг связи отличается от домашнего региона.

ФАС против "большой четверки"

В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении "Вымпелкома", МТС, "Мегафона" и "Т2 Мобайл" (бренд Tele2) за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Как отмечает ведомство, тариф на услуги связи в роуминге включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке, и косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.

Ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин говорил, что ведомство ожидает изменения операторами тарифов в национальном роуминге до вынесения им предписания.

Когда отменят роуминг

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что до конца года операторы проведут все основные мероприятия по отмене роуминга, но какая-то часть работы придется на первую половину 2018 года. В частности, он пояснил, что на мероприятия по отмене национального роуминга может понадобиться "чуть больше времени", чем на отмену роуминга внутри сети. Однако в первой половине 2018 года национальный роуминг тоже должен быть отменен. Артемьев уточнял, что отмена роуминга в России не должна привести к росту тарифов, а ФАС поможет снять барьеры для развития бизнеса операторов.

По словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, нормативные акты по отмене понятия роуминга будут приняты к концу 2017 года, а в начале 2018 года понятие роуминга исчезнет из тарифов и расчетов. Министр отмечал, что операторы выразили готовность отменить роуминг, не повышая стоимость услуг связи, если им также предоставят дополнительные возможности для компенсации выпадающих доходов.

В России действуют три вида роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму. Путешествуя по России, абоненты могут попадать во внутрисетевой роуминг (обслуживаться в сети своего домашнего оператора, но в другом регионе) и в национальный (когда в регионе присутствия абонента нет сети его домашнего оператора).