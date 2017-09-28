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Азербайджан инвестирует более $60 млн в теплицы и санатории на Ставрополье

Экономика и бизнес
28 сентября, 19:25 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 28, сентября. /ТАСС

Сообщается, что теплица будет производить около 15 тыс. тонн овощной продукции в год

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СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Соглашения об инвестициях более чем на $60 млн в новые объекты в Ставропольском крае подписали участники Восьмого Российско-Азербайджанского межрегионального форума, состоявшегося в четверг в Ставрополе, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение о создании тепличного комплекса по производству овощей в Предгорном районе близ Кисловодска подписали губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, администрация Предгорного района и инвесторы "Эко-культура" с азербайджанской компанией "Грин-теч".

"Теплица расположится на 40 га и будет производить около 15 тыс. тонн овощной продукции самого высокого качества ежегодно", - сообщил после подписания соглашений министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Два новых санатория по 400 мест появятся в Железноводске и Кисловодске в течение двух лет. Как сообщил Мустафаев, санатории по классу сопоставимы с уже действующим в Ессентуках санаторием "Источник", построенным теми же инвесторами.

"В "Источник" вложили более $30 млн. Если учитывать, что эти санатории будут не хуже по классу, приблизительно в каждый будет вложено не менее $30 млн", - сказал Мустафаев.

Соглашение о сотрудничестве подписано между Азербайджано-Российским деловым советом и Торгово-промышленной палатой Ставропольского края.

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