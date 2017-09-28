Хакеры атаковали более 40% индустриальных компьютеров РФ в I полугодии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Хакерским атакам в первой половине 2017 года подверглись 42,9% компьютеров, которые входят в технологическую инфраструктуру российских компаний, сообщил старший исследователь безопасности систем промышленной автоматизации в группе защиты критических инфраструктур "Лаборатории Касперского" Владимир Дащенко.

Этот показатель вырос по сравнению со второй половиной 2016 года на 0,5 процентного пункта, сказал Дащенко в ходе международной конференции "Промышленная кибербезопасность: на страже технического прогресса".

В мире в целом по итогам I полугодия этого года этот показатель оказался ниже российского. Так, количество атакованных хакерами компьютеров организаций в мире составило 37,6% от их общего числа (во второй половине 2016 года этот показатель находился на уровне 39,2%). Большая часть выявленных и отраженных кибератак пришлась на предприятия Вьетнама (71%), Алжира (67,1%), Марокко (65,4%), Индонезии (58,7%) и Китая (57,1%), рассказал Дащенко.

При этом почти третья часть атакованных компьютеров (31%) стояли на производственных предприятиях. Второе и третье место по числу заражений заняли организации в сфере инжиниринга (24,5%) и образования (14,5%). На нефтегазовые предприятия пришлось 3% атак, на энергетические - 4,9%. Меньше всего хакеры атаковали компании из транспортной сферы (0,3%).

Согласно данным "Лаборатории Касперского", чаще всего источником заражения компьютеров становится интернет. Вирусы-шифровальщики в первой половине этого года атаковали как минимум 0,5% компьютеров организаций. Больше всего таких атак пришлось на Украину (1,33%), Малайзию (1,31%) и Данию (1,12%). Россия также вошла в топ-10 с долей 0,8%.

Сильнее всего промышленные предприятия пострадали от вируса-вымогателя WannaCry (13%). Среди пострадавших, в том числе, оказались нефтеперерабатывающие заводы. Другой известный шифровальщик - ExPetr - также был нацелен на предприятия в производстве и нефтегазовой промышленности (предприятия из этих сфер составили по меньшей мере 50% атакованных вирусом).