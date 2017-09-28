МЭР: положительная динамика промпроизводства в годовом выражении сохранится в сентябре

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика промпроизводства в годовом выражении сохранится в сентябре, несмотря на сезонные факторы, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах 8-го Российско-азербайджанского межрегионального форума.

"Там есть календарный фактор, который будет негативное влияние оказывать, но в целом положительная динамика сохраняется. Никаких таких негативных угроз мы не видим", - сказал он.

По данным Росстата, промышленное производство в России в январе-августе 2017 года выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2017 года в годовом выражении рост составил 1,5%. При этом по сравнению с июлем текущего года промпроизводство в августе выросло на 2%.