МЭР: положительная динамика промпроизводства в годовом выражении сохранится в сентябре

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СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика промпроизводства в годовом выражении сохранится в сентябре, несмотря на сезонные факторы, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах 8-го Российско-азербайджанского межрегионального форума.
"Там есть календарный фактор, который будет негативное влияние оказывать, но в целом положительная динамика сохраняется. Никаких таких негативных угроз мы не видим", - сказал он.
По данным Росстата, промышленное производство в России в январе-августе 2017 года выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2017 года в годовом выражении рост составил 1,5%. При этом по сравнению с июлем текущего года промпроизводство в августе выросло на 2%.