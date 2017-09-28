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МЭР: положительная динамика промпроизводства в годовом выражении сохранится в сентябре

Экономика и бизнес
28 сентября, 20:52 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ 28, сентября. /ТАСС

По данным Росстата, промышленное производство в России в январе-августе 2017 года выросло на 1,9%

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СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Положительная динамика промпроизводства в годовом выражении сохранится в сентябре, несмотря на сезонные факторы, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в кулуарах 8-го Российско-азербайджанского межрегионального форума.

"Там есть календарный фактор, который будет негативное влияние оказывать, но в целом положительная динамика сохраняется. Никаких таких негативных угроз мы не видим", - сказал он.

По данным Росстата, промышленное производство в России в январе-августе 2017 года выросло на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в августе 2017 года в годовом выражении рост составил 1,5%. При этом по сравнению с июлем текущего года промпроизводство в августе выросло на 2%.

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Орешкин, Максим Станиславович
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