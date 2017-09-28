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Источник: "Аэрофлот" выделит 1,8 млрд рублей на перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа"

Экономика и бизнес
28 сентября, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Указанные средства пойдут на оплату топлива, аэропортовых услуг и перевозки пассажиров

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" профинансирует перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" на 1,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с планами правительства.

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Что происходит с авиакомпанией "ВИМ-Авиа"

"Аэрофлот" направит по директиве правительств 1,8 млрд рублей на мероприятия по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Росавиация передаст "ВИМ-Авиа" 1,8 млрд рублей из транссибирских роялти "Аэрофлота".

По данным издания, в рамках директивы Росавиация использует на "ВИМ-Авиа" 1,8 млрд рублей из платежей, перечисляемых ежегодно "Аэрофлоту" зарубежными авиакомпаниями за пролет по транссибирским трассам. Соответствующее решение поддержал совет директоров авиакомпании. При этом в "Аэрофлоте" эту информацию не комментируют. Указанные средства пойдут на оплату топлива, аэропортовых услуг и перевозки пассажиров, отмечает газета.

Компенсационные платежи (роялти) иностранные авиакомпании выплачивают в пользу "Аэрофлота" за пролет по транссибирским маршрутам. Роялти выплачиваются с конца 1960-х годов. Существует два типа платежей в зависимости от договоренностей между авиакомпаниями, в том числе компенсационные за частоты, не используемые "Аэрофлотом", но эксплуатируемые иностранным перевозчиком.

Ранее сообщалось, что правительство России выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.

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