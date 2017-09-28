Источник: "Аэрофлот" выделит 1,8 млрд рублей на перевозку пассажиров "ВИМ-Авиа"

Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"Международная панорама 28 сентября, 22:07
"Протон-М" со спутником связи AsiaSat-9 запущен с космодрома БайконурКосмос 28 сентября, 21:57
Футболисты "Арсенала" обыграли БАТЭ в матче группового этапа Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 21:54
"Химки" впервые стали обладателями Кубка Гомельского по баскетболуСпорт 28 сентября, 21:53
"Зенит" победил "Реал Сосьедад" в матче футбольной Лиги ЕвропыСпорт 28 сентября, 21:53
Трефилов: гандболистка Манагарова принесет пользу сборной РоссииСпорт 28 сентября, 21:50
"Ашан" планирует запустить в России онлайн-продажи продуктов питанияЭкономика и бизнес 28 сентября, 21:41
Трефилов: гандболистки сборной России безобразно провели матч с командой ПортугалииСпорт 28 сентября, 21:37
Путин и Эрдоган беседовали с "глазу на глаз" около двух часовПолитика 28 сентября, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Аэрофлот" профинансирует перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" на 1,8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с планами правительства.
"Аэрофлот" направит по директиве правительств 1,8 млрд рублей на мероприятия по перевозке пассажиров "ВИМ-Авиа", - сказал он.
Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Росавиация передаст "ВИМ-Авиа" 1,8 млрд рублей из транссибирских роялти "Аэрофлота".
По данным издания, в рамках директивы Росавиация использует на "ВИМ-Авиа" 1,8 млрд рублей из платежей, перечисляемых ежегодно "Аэрофлоту" зарубежными авиакомпаниями за пролет по транссибирским трассам. Соответствующее решение поддержал совет директоров авиакомпании. При этом в "Аэрофлоте" эту информацию не комментируют. Указанные средства пойдут на оплату топлива, аэропортовых услуг и перевозки пассажиров, отмечает газета.
Компенсационные платежи (роялти) иностранные авиакомпании выплачивают в пользу "Аэрофлота" за пролет по транссибирским маршрутам. Роялти выплачиваются с конца 1960-х годов. Существует два типа платежей в зависимости от договоренностей между авиакомпаниями, в том числе компенсационные за частоты, не используемые "Аэрофлотом", но эксплуатируемые иностранным перевозчиком.
Ранее сообщалось, что правительство России выделило Росавиации 98 млн рублей на обслуживание воздушных судов "ВИМ-Авиа", в том числе на оплату горючего и услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, средства будут выделены из Резервного фонда. При этом общая задолженность авиакомпании "ВИМ-Авиа" за работы, услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.
Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах.