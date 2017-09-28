Песков переадресовал в правительство вопрос о перераспределении полномочий Дворковича

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в правительство вопрос о перераспределении полномочий вице-премьера Аркадия Дворковича в области транспорта.

"Распределение обязанностей правительства - это прерогатива председателя правительства, - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется ли передать полномочия вице-премьера Аркадия Дворковича в области гражданского транспорта другому зампреду правительства. - Нужно адресовывать туда вопрос".

Накануне президент РФ Владимир Путин раскритиковал курирующего транспорт Дворковича за кризисную ситуацию, сложившуюся вокруг авиакомпании "ВИМ-Авиа". На совещании с членами правительства глава государства обратился к вице- премьеру: "Мы сейчас с председателем правительства обсуждали это, я обращаю внимание курирующего транспорт вице-премьера: Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком?".

Также Путин объявил министру транспорта Максиму Соколову о неполном служебном соответствии, поручил "быстро и эффективно" разобраться в сложившейся ситуации, а также оперативно представить предложения по усилению регулирования сферы авиаперевозок.

В понедельник, 25 сентября, авиакомпания "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. К вывозу пассажиров подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября.