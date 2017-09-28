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Песков: решение вопроса по поставке турецких томатов близится

Экономика и бизнес
28 сентября, 22:33 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 28, сентября. /ТАСС

По словам пресс-секретаря, представители Минсельхозов двух стран и контрольных органов находятся в постоянном контакте

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АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Решение вопроса по поставке турецких томатов близится, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам российско-турецких переговоров.

"По вопросу, связанному с томатами, работа ведется, - сказал он. - Представители Минсельхозов двух стран и контрольных органов находятся в постоянном контакте, решение близится".

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