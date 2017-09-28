РФ рассчитывает в сжатые сроки запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции в сжатые сроки. "Рассчитываем в сжатые сроки построить и запустить в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции ["Аккую"]", - отметил он по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Разумеется, это потребует от нас и наших турецких партнеров скоординированных действий, включая своевременное получение необходимых разрешений, документов и лицензий", - добавил он.

По словам российского лидера, АЭС и газопровод "Турецкий поток" подробно обсуждались на прошедших в четверг переговорах двух президентов. Путин напомнил, что совсем недавно он и Эрдоган дали старт укладке глубоководной части газопровода и сейчас "все строительные работы ведутся строго по графику".