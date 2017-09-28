Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ рассчитывает в сжатые сроки запустить первый энергоблок АЭС "Аккую" в Турции

Экономика и бизнес
28 сентября, 22:45 UTC+3

Президент РФ Владимир Путин также добавил, что это потребует скоординированных действий, включая своевременное получение необходимых разрешений, документов и лицензий

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на запуск первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции в сжатые сроки. "Рассчитываем в сжатые сроки построить и запустить в эксплуатацию первый энергоблок атомной электростанции ["Аккую"]", - отметил он по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Разумеется, это потребует от нас и наших турецких партнеров скоординированных действий, включая своевременное получение необходимых разрешений, документов и лицензий", - добавил он.

По словам российского лидера, АЭС и газопровод "Турецкий поток" подробно обсуждались на прошедших в четверг переговорах двух президентов. Путин напомнил, что совсем недавно он и Эрдоган дали старт укладке глубоководной части газопровода и сейчас "все строительные работы ведутся строго по графику".

Смотрите также

Росатом рассчитывает получить лицензию на строительство АЭС "Аккую" в Турции до конца года

Росатом приступил к работам на площадке строительства АЭС "Аккую" в Турции

Минэнерго Турции: закладка фундамента под энергоблоки АЭС "Аккую" может пройти в 2017 году

Новак: санкции США не повлияют на строительство Турецкого потока и АЭС "Аккую"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация РФ потребовала в СПЧ ООН правильно называть субъекты России
2
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
3
Эрдоган: переговоры в Астане усиливают уровень доверия между Турцией и Россией
4
Доклад: война с КНДР возможна, в ней могут погибнуть сотни тысяч
5
Теффт заявил, что уезжает из РФ "со смешанными чувствами"
6
Пентагон: боевики ИГ терпят поражение на всех фронтах
7
Путин: зоны деэскалации в Сирии создали условия для прекращения войны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама