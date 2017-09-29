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Медведев обсудит в Москве с премьером Киргизии двусторонние отношения

Экономика и бизнес
29 сентября, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Глава правительства Киргизии Сапар Исаков будет находиться в России с первым официальным визитом в новой должности 29-30 сентября

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев обсудит в Москве в пятницу с премьер-министром Киргизии Сапаром Исаковым интеграционное взаимодействие и перспективы наращивания товарооборота между двумя странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко, премьер-министр Армении Овик Абраамян, премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, премьер-министр Казахстана Карим Масимов, премьер-министр России Дмитрий Медведев и премьер-министр Киргизии Джоомарт Оторбаев

Евразийский экономический союз. Досье

Как сообщала ранее пресс-служба российского кабинета министров, в ходе беседы Медведев и Исаков также "обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, включая тематику сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и культурно-гуманитарной областях".

Исаков будет находиться в России с официальным визитом 29-30 сентября. Это его первый зарубежный визит в качестве главы правительства Киргизии после назначения на этот пост 26 августа 2017 года (ранее он являлся руководителем аппарата президента республики). К тому же это и первый официальный визит в РФ главы правительства этой страны - прежде все визиты на этом уровне носили рабочий характер, сообщила накануне пресс-служба киргизского кабинета министров.

Поэтапная адаптация

Отдельное внимание в ходе переговоров, как сообщил ТАСС сотрудник аппарата российского правительства, будет уделено вопросам адаптации экономики Киргизии к функционированию в условиях Евразийского экономического союза, а также оказываемому российской стороной содействию в этом процессе. В 2015 году было принято решение выделять Бишкеку поэтапно на эти цели до $200 млн. На сегодня в стране за счет этих средств оборудованы и оснащены четыре таможенных пункта пропуска - в аэропортах "Манас" и "Ош", автомобильные "Торугарт" и "Иркештам" - а также семь лабораторий. Кроме того, модернизированы объекты таможенной инфраструктуры, осуществляется второй этап оснащения пунктов пропуска и лабораторий для санитарного, ветеринарного и фитосанитарного контроля.

В стране ведется работа по оснащению еще пяти автомобильных и четырех железнодорожных пунктов пропуска, по дальнейшей модернизации лабораторной базы. 30 лабораторий и девять органов по сертификации внесены в единый реестр учреждений ЕАЭС, имеющих право выдавать разрешительные документы, девять киргизских компаний включены в реестр предприятий, которые могут осуществлять прямые поставки в страны ЕАЭС.

Проводится обучение и повышение квалификации киргизских специалистов в сфере таможенного регулирования и администрирования, транспортного контроля и финансовой политики, а также в области информационно-телекоммуникационных технологий. Все мероприятия планируется завершить до конца 2018 года, после чего киргизская продукция сможет проходить сертификацию на соответствие техническим регламентам ЕАЭС непосредственно в республике.

Продолжает набирать обороты работа Российско-Киргизского фонда развития, чей уставной капитал в $500 млн сформирован за счет взносов России, отметили в кабмине РФ. Утвержден и реализует 31 проект по типу прямого финансирования, а также более 730 проектов в рамках кредитов коммерческим банкам Киргизии по программам поддержки малого и среднего бизнеса на общую сумму $246 млн.

Наряду с поддержкой экономики Киргизии в рамках ее вступления в ЕАЭС Россия продолжает оказывать республике финансовое содействие на безвозмездной основе. Так, на поддержку государственного бюджета Киргизии в 2017 году было выделено $56 млн дополнительной финансовой помощи. Общий объем российских грантов Киргизии с 2012 года составил $281 млн.

Программа официального визита

По данным киргизского кабмина, во время поездки Исаков встретится с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Кроме того, глава киргизского правительства ознакомится с работой инновационного центра "Сколково", государственной программой Москвы "Безопасный город" и павильоном "Кыргызстан", расположенным на территории ВДНХ, а также примет участие в открытии медицинского центра.

Исаков также планирует побеседовать с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации, и руководителями киргизской диаспоры в РФ. Ожидается, что премьер-министр Киргизии примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

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Персоны
Исаков, Сапар Джумакадырович Володин, Вячеслав Викторович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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