Кабмин одобрил проект соглашения с Туркменией о сотрудничестве в сельском хозяйстве

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения между правительствами России и Туркмении о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства. Документ, подписанный 27 сентября, был опубликован в пятницу на сайте кабмина.

"Определены направления сельского хозяйства, по которым предполагается развивать сотрудничество: земледелие, животноводство, ветеринария, селекция, семеноводство и племенное дело, мелиорация, ирригация и сельскохозяйственное орошение, переработка сельскохозяйственной продукции и торговля ею, сельскохозяйственное машиностроение, научные исследования в области сельского хозяйства", - говорится в справке к распоряжению.

Проект соглашения также предусматривает обмен научными и инновационными достижениями в области сельского хозяйства, современными сельскохозяйственными технологиями, разработку и реализацию совместных инвестиционных сельскохозяйственных проектов, а также поддержку сельскохозяйственных предприятий при установлении экономических связей между сторонами.

Минсельхозу поручено подписать от имени России данное соглашение.