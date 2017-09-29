Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин одобрил проект соглашения с Туркменией о сотрудничестве в сельском хозяйстве

Экономика и бизнес
29 сентября, 6:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Документ также предусматривает обмен научными и инновационными достижениями в области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрен проект соглашения между правительствами России и Туркмении о развитии сотрудничества в области сельского хозяйства. Документ, подписанный 27 сентября, был опубликован в пятницу на сайте кабмина.

Смотрите также

Лавров обсудил с главой МИД Туркмении календарь контактов на высшем уровне

Матвиенко: Россия готова увеличить число обучающихся в РФ туркменских студентов

Матвиенко сообщила о подготовке визита президента РФ в Туркмению

"Определены направления сельского хозяйства, по которым предполагается развивать сотрудничество: земледелие, животноводство, ветеринария, селекция, семеноводство и племенное дело, мелиорация, ирригация и сельскохозяйственное орошение, переработка сельскохозяйственной продукции и торговля ею, сельскохозяйственное машиностроение, научные исследования в области сельского хозяйства", - говорится в справке к распоряжению.

Проект соглашения также предусматривает обмен научными и инновационными достижениями в области сельского хозяйства, современными сельскохозяйственными технологиями, разработку и реализацию совместных инвестиционных сельскохозяйственных проектов, а также поддержку сельскохозяйственных предприятий при установлении экономических связей между сторонами.

Минсельхозу поручено подписать от имени России данное соглашение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Туркмения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
2
Российские саперы начали разминирование Дейр-эз-Зора
3
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
6
Футболист "Зенита" Кокорин поблагодарил вратаря "Реал Сосьедада" за пропущенный мяч
7
"Локомотив" преподал урок футбола чешскому "Фаставу" в матче Лиги Европы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама