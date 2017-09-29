"Новатэк" получил право пользования тремя месторождениями в ЯНАО

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал два распоряжения о предоставлению структурам "Новатэка" "Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Арктик СПГ-2" права пользования участком недр федерального значения, включающего Верхнетиутейское, Западно-Сеяхинское и Штормовое газовые месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. Документы, подписанные 26 сентября, опубликованы в пятницу на сайте правительства.

"Новатэк-Юрхаровнефтегаз" и "Арктик СПГ-2" предложили за месторождения 7,463 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что структуры "Новатэка" "Новатэк- Юрхаровнефтегаз" и "Арктик СПГ-2" стали победителями аукционов на Верхнетиутейское, Западно-Сеяхинское и Штормовое месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе.

Аукционы были объявлены 30 июня, заявки принимались до 4 августа. На месторождения претендовали две структуры "Новатэка" - "Арктик СПГ-2" и "Новатэк-Юрхаровнефтегаз".

Согласно условиям аукционов, участвовать в торгах могла только компания, уже располагающая лицензиями на добычу газа на Ямале и Гыдане. Фактически этим требованиям отвечает только "Новатэк". Руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщал ТАСС, что ведомство проверит законность условий аукционов, однако информации о начале проверок впоследствии не было.