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Две трети бюджетников в Сибири переведены на зарплатные карты "Мир"

Экономика и бизнес
29 сентября, 7:06 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 29, сентября. /ТАСС

Полпред президента РФ Сергей Меняйло отметил, что лидерами в этой сфере являются Республика Алтай и Алтайский край

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НОВОСИБИРСК, 29 сентября. /ТАСС/. Две трети работников бюджетной сферы в регионах Сибирского федерального округа (СФО) уже получают зарплату на карты "Мир", остальных планируются перевести на новую платежную систему до конца 2017 года, сообщил в пятницу полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло в ходе селекторного совещания с представителями регионов.

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"Многие [регионы] информируют нас, что перевод бюджетников на зарплатные карты "Мир" будет завершен до конца 2017 года. В целом в регионах Сибири две трети работников бюджетной сферы зарплатные карты "Мир" уже получили", - сказал полпред.

Он добавил, что лидерами в этой сфере являются Республика Алтай и Алтайский край, среди отстающих - Красноярский и Забайкальский края, Томская область и Республика Тыва.

Меняйло добавил, что к приему новых карт готовы все банкоматы и платежные терминалы в округе. И. о. начальника Сибирского главного управления Банка России Марина Асаралиева уточнила, что речь идет о 127 тыс. устройств.

"В настоящий момент банками выпущено около 2 млн карт, хотя планировалось вдвое меньше - 1 млн 100. То есть идем с опережением", - сказала Асаралиева, добавив, что выдача их в ряде регионов происходит с отставанием от графика.

Все бюджетники должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры получат карты в плановом порядке, по мере истечения сроков действия карт, но не позднее 1 июля 2020 года.

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