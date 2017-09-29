Правительство продлило до 2021 года ФЦП "Развитие транспортной системы России"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное на продление федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" до 2021 года. Документ, подписанный 20 сентября, размещен в пятницу на сайте кабмина.

Кроме того, в госпрограмму включены объекты и мероприятия программ "Модернизация единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009-2020 годы)" и "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года".

При этом программа модернизации организации воздушного транспорта признана завершенной.