Кабмин утвердил стратегию повышения финансовой грамотности населения

Клуб КХЛ "Югра" объявил о назначении главным тренером ЕмелинаСпорт 29 сентября, 8:55
Суд запретил челябинскому летному училищу готовить пилотов из-за отсутствия сертификатаНовости Урала 29 сентября, 8:36
Гол Якупова помог "Колорадо" обыграть "Вегас" в предсезонном матче НХЛСпорт 29 сентября, 8:35
Спутник AsiaSat-9 выведен на геопереходную орбитуКосмос 29 сентября, 7:43
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СКПроисшествия 29 сентября, 7:34
Кабмин утвердил стратегию повышения финансовой грамотности населенияЭкономика и бизнес 29 сентября, 7:30
Национальная хоккейная лига объявила об изменениях в правилахСпорт 29 сентября, 7:28
Кабмин продлил целевую программу развития транспортной системы России до 2021 годаЭкономика и бизнес 29 сентября, 7:15
Две трети бюджетников в Сибири переведены на зарплатные карты "Мир"Экономика и бизнес 29 сентября, 7:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Документ, подписанный 25 сентября, размещен в пятницу на сайте правительства.
"Цель стратегии - создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества", - говорится в справке к распоряжению.
Согласно документу, на первом этапе, который намечен на 2017-2019 годы, будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области повышения финансовой грамотности населения. Второй этап (2020-2023 годы) предусматривает продолжение повышения уровня финансовой грамотности в соответствии с целевыми показателями.
Минфину поручено осуществлять мониторинг и контроль по реализации стратегии.