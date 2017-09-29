Кабмин утвердил стратегию повышения финансовой грамотности населения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Документ, подписанный 25 сентября, размещен в пятницу на сайте правительства.

"Цель стратегии - создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счет использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества", - говорится в справке к распоряжению.

Согласно документу, на первом этапе, который намечен на 2017-2019 годы, будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области повышения финансовой грамотности населения. Второй этап (2020-2023 годы) предусматривает продолжение повышения уровня финансовой грамотности в соответствии с целевыми показателями.

Минфину поручено осуществлять мониторинг и контроль по реализации стратегии.