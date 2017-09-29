"Русал" планирует зарегистрировать название компании на китайском языке

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" предложил акционерам компании зарегистрировать название компании на китайском языке для привлечения инвесторов. Об этом говорится в сообщении "Русала".

"Совет директоров компании полагает, что версия названия компании на китайском языке позволит инвесторам, говорящим на китайском языке, лучше идентифицировать компанию, а также облегчит им работу с документацией", - говорится в сообщении.

В настоящее время инвесторы на китайском рынке используют несколько версий названия "Русала", все из которых неофициальные, поясняется в релизе.

Для утверждения наименования на китайском языке необходимо одобрение внеочередного собрания акционеров компании и согласование регистрационной палаты острова Джерси (где зарегистрирована компания).

В начале 2017 года "Русал" зарегистрировал проспект эмиссии панда-бондов общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет. В марте компания разместила первый транш панда-бондов в объеме 1 млрд юаней, став первой российской компанией на долговом рынке Китая.