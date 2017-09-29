Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Русал" планирует зарегистрировать название компании на китайском языке

Экономика и бизнес
29 сентября, 8:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Таким образом руководство компании рассчитывает привлечь инвесторов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Русала" предложил акционерам компании зарегистрировать название компании на китайском языке для привлечения инвесторов. Об этом говорится в сообщении "Русала".

"Совет директоров компании полагает, что версия названия компании на китайском языке позволит инвесторам, говорящим на китайском языке, лучше идентифицировать компанию, а также облегчит им работу с документацией", - говорится в сообщении.

В настоящее время инвесторы на китайском рынке используют несколько версий названия "Русала", все из которых неофициальные, поясняется в релизе.

Для утверждения наименования на китайском языке необходимо одобрение внеочередного собрания акционеров компании и согласование регистрационной палаты острова Джерси (где зарегистрирована компания).

В начале 2017 года "Русал" зарегистрировал проспект эмиссии панда-бондов общим объемом до 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком до семи лет. В марте компания разместила первый транш панда-бондов в объеме 1 млрд юаней, став первой российской компанией на долговом рынке Китая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посмотревшие "Матильду" депутаты заявили, что стали лучше относиться к Николаю II
2
Начальник УМВД России по Камчатскому краю задержан сотрудниками СК
3
ФСБ задержала начальника МВД Камчатки
4
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
5
Собянин пообещал повысить размер льгот пожилым москвичам
6
Сенат США утвердил Джона Хантсмана послом в РФ
7
CNN: экс-премьер Таиланда Йинглак Чинават просит политическое убежище в Великобритании
Темы дня
Новости партнеров
Реклама